NBA- Krimi: Washington erzwingt Entscheidungsspiel

Die Basketballer der Washington Wizards haben ein entscheidendes siebentes Spiel im Play- off- Viertelfinale der nordamerikanischen Profiliga erzwungen. Das Team aus der US- Hauptstadt besiegte am Freitag die Boston Celtics im sechsten Match der "best- of- seven"- Serie mit 92:91 und glich zum 3:3 aus. Der Gewinner der Partie am Montag trifft im Conference- Finale auf die Cleveland Cavaliers.