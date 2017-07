NBA: Houston Rockets stehen zum Verkauf

Die Houston Rockets aus der NBA stehen zum Verkauf. Wie Rockets- Geschäftsführer Tad Brown am Montag mitteilte, entschloss sich Team- Besitzer Leslie Alexander dazu, sich von der NBA- Franchise zu trennen. "Es war mir eine große Freude und Ehre, die Houston Rockets in den letzten 24 Jahre zu besitzen", sagte Alexander in einer Stellungnahme.