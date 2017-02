NBA: Bulls besiegen Celtics in letzter Sekunde

Butler verwandelte am Donnerstagabend in Chicago 0,9 Sekunden vor Schluss zwei Freiwürfe, die Bulls gewannen dadurch noch 104:103. Mit 28 Siegen stehen die Bulls auf dem siebenten Platz ihrer Conference, die Celtics rangieren auf Rang zwei.

Am Wochenende geht die Basketball- Liga mit dem All- Star Game in New Orleans in eine einwöchige Pause. Die nächsten Spiele der regulären Saison stehen erst am Donnerstag auf dem Programm.

Die Ergebnisse vom Donnerstag:

Indiana Pacers - Washington Wizards 98:111

Chicago Bulls - Boston Celtics 104:103