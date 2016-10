Nach Rio: Alle Punkt- und Kampfrichter suspendiert

Eine Untersuchung wurde eingeleitet, teilte der Verband am Donnerstag am Rande des AIBA- Meetings in Lausanne mit.

Leidtragende der Fehlurteile von Rio sollen in erster Linie aus Irland, Kasachstan und den USA kommen, die Kämpfe gegen Boxer aus Russland und Usbekistan verloren hätten. Obwohl schon in Rio heftige Kritik laut geworden war, waren umstrittene Juroren fast in vollem Umfang weiter bis zum Ende der Spiele eingesetzt worden.