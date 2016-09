McIlroy cashte mit einem Schlag 10,3 Millionen!

McIlroy sicherte sich zusätzlich zur Turniersiegprämie von 1,53 Millionen Dollar (1,36 Mio. Euro) den Jackpot von zehn Millionen Dollar (8,92 Mio. Euro) für den ersten Platz im FedExCup- Ranking. Der Weltranglistendritte setzte sich in einem dramatischen Stechen gegen die beiden US- Amerikaner Ryan Moore und Kevin Chappell durch, die nach vier Runden auf dem Par- 70- Kurs ebenfalls bei 268 Schlägen gehalten hatten. "Das war einfach unglaublich", sagte McIlroy nach dem Sieg, den er mit einem Birdie am vierten Extraloch perfekt gemacht hatte.

Der große Verlierer hieß Dustin Johnson. Der 32- jährige US- Star war gemeinsam mit Chappell als Führender auf die Schlussrunde gegangen. Doch der US- Open- Sieger brach ein und spielte mit 73 Schlägen die schlechteste Runde aller 29 Teilnehmer. Am Ende reichte es nur zu einem geteilten sechsten Rang - zu wenig, um seinen ersten Platz in der FedExCup- Rangliste zu behaupten.

Endstand der mit 8,5 Mio. Dollar dotierten Tour Championship auf dem Par- 70- Kurs im East Lake Golf Club: 1. Rory McIlroy (NIR) 268 Schläge/n. Stechen über 4 Löcher (68+70+66+64) - 2. Kevin Chappell (USA) 268 (66+68+68+66) und Ryan Moore (USA) 268 (70+68+66+64) - 4. Paul Casey (ENG) 271 (68+70+69+64) - 5. Hideki Matsuyama (JPN) 274 (66+71+68+69) - 6. Dustin Johnson (USA) 275 (66+67+69+73) und Justin Thomas (USA) 275 (68+71+69+67)

Endstand FexExCup- Ranking: 1. McIlroy 3.120 Punkte - 2. Johnson 2.380 - 3. Patrick Reed (USA) 1.986 - 4. Adam Scott (AUS) 1.930 - 5. Casey 1.880 - 6. Jason Day (AUS) 1.440