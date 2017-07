Matthews holt sich Etappe ++ Froome wieder in Gelb

Der Sieg in der 14. Etappe der Tour de France ist an Michael Matthews gegangen! Der Australier siegte nach den 181,5 km von Blagnac nach Rodez vor dem belgischen Olympiasieger Greg van Avermaet. Am Ende des Tages war in Rodez ein 570 m langer Anstieg mit durchschnittlich 9,6 Prozent Steigung zu bewältigen. Unterdessen holte sich im Finish Chris Froome das Gelbe Trikot von Fabio Aru zurück. Der britische Sky- Profi hat nun 19 Sekunden Vorsprung auf seinen Rivalen vom Team Astana.