Mäßiger Auftakt von Bernd Wiesberger bei Masters

Der 40- jährige US- Golfprofi Charley Hoffman ist der unerwartet und deutlich Führende nach der Auftaktrunde des 81. US Masters der Golfer in Augusta. Der Weltranglisten- 52. liegt nach einer 65er- Runde mit vier Schlägen Vorsprung auf seinen Landsmann William McGirt voran. Der Österreicher Bernd Wiesberger kam nur auf eine Runde von 77 Schlägen, womit er den geteilten 66. Rang einnahm.