Lehaci/Schwarz erreichen WM- Finale über 200 m

Die Flachwasser- Kanutinnen Ana Roxana Lehaci und Viktoria Schwarz haben am Freitag bei den Weltmeisterschaften in Racice (Tschechien) über 200 m das Finale erreicht. Das Duo kam in seinem Vorlauf auf Rang drei und schaffte damit die direkte Qualifikation für den Endlauf am Sonntagvormittag.