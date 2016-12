Kyle Lowry führt Pöltl- Klub zu 104:98- Sieg

Lowry war der überragende Spieler der Raptors. Der Guard erzielte 36 Punkte, 19 davon im Schlussviertel. Dabei hatte er im dritten Abschnitt nach einem Zusammenstoß mit Utahs Gordon Hayward sogar oberhalb der Lippe mit zwei Stichen genäht werden müssen. DeMar DeRozan steuerte 24 Zähler für sein Team bei.

Pöltl blieb nach dem Spiel bei Freunden aus seiner College- Zeit an der University of Utah und feierte Weihnachten somit in Salt Lake City. Er wird am Sonntag (Christtag) in Portland wieder zur Mannschaft stoßen, teilten die Raptors mit. Die Trail Blazers aus Oregon sind der nächste Gegner der Kanadier.

Russell Westbrook verzeichnete beim 117:112 von Oklahoma City Thunder bei den Boston Celtics das bereits 14. "Triple Double" der laufenden Saison. Der Point Guard verbuchte 45 Punkte und je elf Assists sowie Rebounds. NBA- Leader Golden State Warriors feierte mit einem hart erkämpften 119:113 bei den Detroit Pistons den siebenten Sieg in Serie. Westbrooks ehemaliger Teamkollege Kevin Durant war mit 32 Zählern erfolgreichster Werfer der Kalifornier.