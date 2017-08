Kunert/Dressler und Horst/Hörl mit EM- Startsiegen

Siegreich starteten Stefanie Schwaiger/Katharina Schützenhöfer bei den Damen. Zudem wurde aber eine Verletzung beklagt. Dadurch bedingt mussten Martin Ermacora/Moritz Pristauz in ihrem Gruppe- G-Startmatch aufgeben. "Ermacora ist nach verlorenem ersten Satz zu Beginn des zweiten Satzes umgeknöchelt", sagte Nationalcoach Robert Nowotny über das Match gegen die Norweger Berntsen Mol/Sandlie Sörum. Eine Bänderverletzung links ist fix, die Schwere wird noch abgeklärt.

Im Lager der Österreicher besteht die Hoffnung, Donnerstagmittag im dritten Pool- Match antreten zu können. Ein Sieg könnte dann noch den Aufstieg in die K.- o.- Phase bringen. Eine Niederlage auf dem Court gab es für Robin Seidl/Tobias Winter. Sie unterlagen den Belgiern Koekelkoren/van Walle in Gruppe F in der Früh vor schütterer Kulisse 1:2 (19,- 13,- 11). Nowotny: "Sie haben nicht richtig ins Spiel gefunden."

Hörl vertritt den sich wegen Knieproblemen schonenden Vize- Weltmeister Clemens Doppler, holte mit Horst in Gruppe H zum Auftakt ein 2:1 (19,- 15,8) gegen die Franzosen Thiercy/di Giantommaso. Nowotny über seine Schützlinge: "Sie hatten Abstimmungsschwierigkeiten, waren aber das bessere Team." Kunert/Dressler gaben in Pool E in ihrem Eröffnungsspiel den Finnen Piippo/Nurminen mit 2:1 (21,- 16,10) das Nachsehen.

Bei den Damen feierten Schwaiger/Schützenhöfer einen 2:1 (- 19,19,14)- Sieg gegen die Litauerinnen Dumbauskaite/Povilaityte. Lena Plesiutschnig/Teresa Strauss verloren gegen Graudina/Kravcenoka (LAT) in Pool H 0:2 (- 13,- 17). Die übrigen Damen- Partien werden am Donnerstag gespielt.