Klitschko schuftet in Tirol für den Mega- Fight

Wladimir Klitschko bereitet sich in Österreich auf den WM- Schwergewichtskampf gegen Anthony Joshua vor. Diesem Fight ordnet Klitschko alles unter. "Ich denke nicht weiter als bis 29. April", sagte der 41- jährige Ukrainer am Mittwoch in seinem traditionellen Trainingscamp in Going in Tirol beim Stanglwirt. "Wenn Gesundheit und Motivation noch da sind, mache ich weiter. Wenn eines von beiden fehlt, höre ich auf."