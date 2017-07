Kittel feiert bereits 3. Etappensieg bei der Tour!

Die Entscheidung hätte allerdings knapper nicht ausfallen können. Erst das Zielfoto brachte die Gewissheit, dass Kittel auch im dritten flachen Zielsprint die Nase vorne behalten hatte. Damit egalisierte der 29- Jährige aus Erfurt die deutsche Bestmarke. Erik Zabel hatte es von 1995 bis 2002 ebenfalls auf ein Dutzend Siege bei der Frankreich- Rundfahrt gebracht.

In der Gesamtwertung gab es an der Spitze keine Veränderungen. Der Brite Chris Froome liegt weiterhin 12 Sekunden vor seinem Landsmann und Teamkollegen Geraint Thomas sowie 14 Sekunden vor dem Italiener Fabio Aru. Tour- Favorit Froome verlebte als Träger des Gelben Trikots vor den folgenden, vielleicht vorentscheidenden Etappen im Jura und den Alpen am Wochenende einen weiteren ruhigen Tag. Am Samstag wird es für den dreimaligen Tour- Sieger und sein Sky- Team ernst, auch wenn der Anstieg in die Station des Rousses eher zum Aufwärmen dienen wird. Am Sonntag geht es mit drei Anstiegen der höchsten Kategorie richtig zur Sache.

Die Affäre um den von der Tour ausgeschlossenen Peter Sagan ist unterdessen noch nicht ausgestanden. "Sobald wir die Urteilsbegründung haben, werden wir mit unseren Anwälten mögliche weitere Schritte überlegen", sagte Bora- Teammanager Ralph Denk am Freitag der Deutschen Presse- Agentur. Am Vortag hatte der Internationale Sportgerichtshof CAS den Eilantrag zur Wiedereingliederung des Doppel- Weltmeisters ins Rennen zurückgewiesen. Sagan wurde als Verursacher des schweren Sturzes im Zielsprint der vierten Etappe disqualifiziert.

Das Ergebnis der 7. Etappe (Troyes - Nuits- Saint- Georges, 213,5 km):

1. Marcel Kittel (GER) Quick- Step 5:03:18 Stunden

2. Edvald Boasson Hagen (NOR) Dimension Data

3. Michael Matthews (AUS) Sunweb

4. Alexander Kristoff (NOR) Katjuscha

5. John Degenkolb (GER) Trek

6. Dylan Groenewegen (NED) Lotto NL

7. Rüdiger Selig (GER) Bora

8. Nacer Bouhanni (FRA) Cofidis

9. Andre Greipel (GER) Lotto

10. Daniel McLay (GBR) Fortuneo

Weiters:

84. Michael Gogl (AUT) Trek alle gleiche Zeit

133. Marco Haller (AUT) Katjuscha +0:25 Minuten

137. Bernhard Eisel (AUT) Dimension Data +0:28

Der Stand in der Gesamtwertung:

1. Christopher Froome (GBR) Sky 28:47:50 Stunden

2. Geraint Thomas (GBR) Sky +0:12 Minuten

3. Fabio Aru (ITA) Astana +0:14

4. Daniel Martin (IRL) Quick- Step +0:25

5. Richie Porte (AUS) BMC +0:39

6. Simon Yates (GBR) Orica- Scott +0:43

7. Romain Bardet (FRA) AG2R +0:47

8. Alberto Contador (ESP) Trek +0:52

9. Nairo Quintana (COL) Movistar +0:54

10. Rafal Majka (POL) Bora +1:01 Minuten

Weiters:

150. Bernhard Eisel (AUT) Dimension Data +22:41

163. Michael Gogl (AUT) Trek +25:31

188. Marco Haller (AUT) Katjuscha +36:29