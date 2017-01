Kess! Neue Foto- Serie von Lindsey Vonn

Der brettlebene Bauch leicht verschwitzt, der Blick konzentriert, die durchs Fenster knallende Sonne betont ihre austrainierten Oberarme ideal - rechtzeitig zum Comeback veröffentlichte Red Bull eine neue Fotoserie von Ski- Aushängeschild Lindsey Vonn. Die Pics zeigen die Speed- Queen beim Krafttraining in der Kickboxhalle Pasadena in Kalifornien. Hier können Sie die Bilder bewundern (einfach immer nach rechts klicken):

"Risiko ist hoch"

Nachdem das Abfahrtstraining am Freitag abgesagt wurde, kommen die Fans der Ski- Beauty frühestens am Samstag wieder auf ihre Rechnung. Nach ihrer Verletzungspause kehrt Lindsey mit einem speziellen Rettungsplan in den Ski- Weltcup zurück. "Das Risiko ist schon sehr hoch. Deshalb stehen die Ärzte bereit, sollte ich nochmals stürzen", sagte die Amerikanerin am Donnerstag bei einer Pressekonferenz in Zauchensee (siehe Video oben). Vonn hat sich vor zwei Monaten den rechten Oberarm- Knochen gebrochen.

Nach dem Sturz am 10. November in Copper Mountain in Colorado war der Knochen in Vail u.a. mit einer langen Metallplatte fixiert worden. "Es besteht das Risiko, dass der Arm oberhalb dieser Platte leichter bricht. Das wäre dann sehr kompliziert zu operieren. Also muss alles sehr gut vorbereitet sein, damit ich möglichst schnell mit dem Hubschrauber ins Spital komme und keine Probleme mit den Nerven bekomme", erklärte die 32- Jährige in Salzburg.

