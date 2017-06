Kanu: EM- Gold für Kuhnle, Leitner verliert Silber

Schon im Halbfinale am Vormittag hatten die beiden Österreicherinnen mit den zwei schnellsten Zeiten aufgezeigt. Ex- Weltmeisterin Kuhnle lag am Ende nur eine Hundertstelsekunde vor ihrer Landsfrau. Im Finale der besten zehn bewies sie als Letzte auf dem Kurs Nervenstärke und distanzierte die vor ihr gestartete Kärntnerin um 0,87 Sekunden.

Kurzer Jubel, danach Disqualifikation

Der Jubel über zwei Medaillen währte bei der Delegation des Österreichischen Kanuverbandes (ÖKV) jedoch nicht lange. Erst kassierte Leitner wegen einer Torberührung nachträglich eine Zwei- Sekunden- Strafe, die sie auf den vierten Platz zurückwarf.

Zu diesem Zeitpunkt war aber auch schon die offizielle Abwaage nach dem Wettbewerb erfolgt. Und die ergab laut ÖKV- Informationen, dass ihr Kajak das erlaubte Mindestgewicht von 9 kg in trockenem Zustand unterschritten hatte - die Disqualifikation war unausweichlich.

Kuhnle durfte sich über den nächsten großen Erfolg in ihrer Laufbahn freuen. Bei Europameisterschaften hatte die zweimalige Weltcup- Gesamtsiegerin 2010 in Cunovo Silber im Einer gewonnen, in Tacen 2005 blieb ihr die Bronzemedaille mit dem Team. Die Gemeinde nördlich der slowenischen Hauptstadt Ljubljana ist ein guter Boden für die Niederösterreicherin, schließlich hatte sie dort 2010 auch WM- Gold geholt.