Kärntner Karate- Europameister stirbt mit 22 Jahren

"Nicht nur seine Aufrichtigkeit und Liebe für Karate, sondern vor allem seine Persönlichkeit werden wir schmerzlichst vermissen", ließ "Inoue- Ha Feldkirchen", der Verein des Kärntner Sportlers, via Facebook verlautbaren.

Erschüttert zeigte sich auch der Österreichische Karateverband: "Der Schmerz, einen geliebten Menschen so früh zu verlieren, ist unbeschreiblich. Als einziger Trost bleibt nur die Gewissheit, dass - auch wenn er nicht mehr unter uns ist - er doch immer bei uns bleiben wird - lebendig in unseren Herzen und unserer Erinnerung."

Benjamin Rath (ga. re.) mit seinem Teamkollegen Patrick Valet und seiner Schwester Jutta Foto: Facebook.com/Inoue-Ha Feldkirchen

Vor eineinhalb Wochen erst hatte der 22- Jährige bei den "Slovenian Open" in Lasko die Bronzene im Kata eingefahren und sich so ideal für die Staatsmeisterschaften sowie die nahende EM Anfang Mai in Schuss gebracht. Übrigens: Seine Schwester Jutta war bei den Damen gar auf dem Silber- Platz zwei gelandet.

Zur genauen Todesursache gab es keine näheren Informationen, Rath soll sich kurz vor seinem Ableben allerdings krank gefühlt haben…