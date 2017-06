Jamaikaner McLeod verpasst Hürden- Weltrekord knapp

Der große WM- Favorit blieb nur um eine Zehntelsekunde über dem fünf Jahre alten Weltrekord des US- Amerikaners Aries Merritt. "Mein Trainer hat gesagt, wenn mich jemand fragt, ob ich den Weltrekord brechen werde, soll ich Ja sagen. Und ich werde es schaffen", erklärte McLeod.

Bei den US- Meisterschaften lief Jasmine Stowers im Halbfinale über 100 m Hürden in 12,47 die schnellste Zeit in diesem Jahr, landete im Finale aber nur auf Rang acht und verpasste damit die Qualifikation für die WM im August (4.- 13.) in London. Der Sieg ging in 12,60 Sekunden an Weltrekordlerin Keni Harrison.

Quanera Hayes holte sich in 49,72 Sekunden den Sieg und das WM- Ticket über die 400 m. Im Stabhochsprung überquerte Sam Kendricks als erster Springer in diesem Jahr und insgesamt 21. Athlet die 6- m-Marke. "Das ist ein Karriere- Meilenstein", freute sich Kendricks.