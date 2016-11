Jakob Pöltl bei Toronto- Pleite nur auf der Bank

Für Jakob Pöltl ist am Sonntag in der National Basketball Association (NBA) beim 99:102 der Toronto Raptors bei den Sacramento Kings trotz eines vorangegangenen soliden Auftritts in Denver nur ein Platz auf der Bank geblieben. Der wieder zum Team gestoßene Jungvater Lucas Noguiera kehrte in die Rotation von Coach Dwane Casey zurück, konnte aber keine Akzente setzen.