Hypo Tirol startet mit Sieg in Champions League

Österreichs Volleyball- Herren- Meister Hypo Tirol ist am Samstag mit einem Sieg in die Champions League gestartet. Beim israelischen Meister Hapoel Mate Asher Akko gewannen die Tiroler das Zweitrunden- Hinspiel mit 3:1 (22,- 22,21,11). Das Rückspiel geht am Mittwoch in der Olympiahalle in Szene. Der Aufsteiger bekommt es mit VFB Friedrichshafen zu tun, dabei geht es um den Einzug in die Gruppenphase.