Hosszu stieß mit 6. Gold in neue WM- Dimension vor

Die Ungarin Katinka Hosszu ist am Samstag in Windsor in Kanada in eine neue Dimension bei Kurzbahn- Weltmeisterschaften vorgedrungen. Mit ihrem überlegenen Sieg in 2:02,90 Minuten über 200 m Lagen holte sie ihren schon sechsten Titel im Rahmen dieser Titelkämpfe. Das ist zwar auch dem US- Amerikaner Ryan Lochte 2010 in Dubai und 2012 in Istanbul gelungen, allerdings mithilfe von Staffeln.