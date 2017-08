Hockey- Herren nach Pleite in EM- Abstiegsrunde

Österreichs Herren- Hockeyteam hat am Mittwoch bei den Europameisterschaften in Amsterdam die erwartete Niederlage gegen Gastgeber Niederlande bezogen. Michael Körper und Co. mussten sich im mit 10.000 Zuschauern ausverkauften Wagener- Stadion in Amstelveen 0:6 (0:3) geschlagen geben und landeten auf dem letzten Platz in Pool A.