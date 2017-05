Hard siegt im Halbfinal- "Krimi" gegen Westwien!

Die Meister der vergangenen sechs Jahre kämpfen auch heuer um den Titel in der Handball Liga Austria (HLA). Der HC Hard gewann am Sonntag das Heimspiel gegen Westwien mit 30:25 (14:12) und entschied die "best of three"- Halbfinalserie 2:1 für sich. Die Vorarlberger treffen im Finale auf die Fivers Margareten, der Titelverteidiger hatte sich schon am vergangenen Wochenende gegen Schwaz durchgesetzt.