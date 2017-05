Handball- Team hofft in ESP auf starken Auftritt!

"Natürlich tut die Niederlage weh, wir waren die bessere Mannschaft, haben super Handball gespielt. Aus den Fehlern im Hinspiel müssen wir lernen. Ich glaube, dass wir hier eine große Chance haben, wenn wir das abrufen, was wir in Innsbruck gezeigt haben", meinte etwa Rückraumspieler Janko Bozovic. Spanien jedenfalls ist gewarnt. "Das war eine ganz knappe Geschichte am Mittwoch, Österreich hat sich super präsentiert, hat den Kampf in der Deckung offen gestaltet. Es war keine Selbstverständlichkeit, in Innsbruck zu gewinnen", erklärte Spaniens Co- Trainer Antonio Garcia.

Nikola Bilyk Foto: GEPA

ÖHB- Teamchef Patrekur Johannesson streute seiner Truppe vor dem zweiten Duell mit den Iberern noch einmal Rosen - vor allem im Hinblick auf die Offensive. "Die Angriffsleistung war das Beste, das wir in den letzten Jahren gesehen haben, taktisch klug und variabel", meinte der Isländer. "Die Aufgabe hier in Leon zu spielen ist riesig. Ich denke Spanien wird uns aggressiver decken und weiter herauskommen." Die Entscheidung in der Quali für die Endrunde 2018 in Kroatien dürfte aber ohnehin in den beiden Juni- Spielen in Finnland und zu Hause gegen Bosnien- Herzegowina fallen.

Raul Santos Foto: GEPA

Gegen die Finnen hatten die Österreicher im November zu Hause überraschend verloren, dafür folgte ein 23:22- Sieg in Bosnien. Die ersten beiden Teams der Gruppe fahren fix zur WM, der beste Gruppendritte ebenso.