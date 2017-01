Handball- Herren verlieren gegen Portugal 28:34

Österreichs Handball- Herren- Nationalteam hat zum Auftakt des neuen Länderspieljahres eine Niederlage kassiert. Die ÖHB- Auswahl verlor am Donnerstag auswärts gegen Portugal mit 28:34 (10:22). Die Chance zur Revanche bietet sich bereits am Samstag wieder in Lamego gegen die Iberer.