Hai- Betrug! Schwimm- Star Phelps erntet Shitstorm

Tatsächlich wurde aber anhand der Daten mehrerer Tiere ein computergeneriertes Bewegtbild eines Hais erstellt und in die Aufnahmen von Phelps hineinmontiert. Bei dem vermeintlichen Rennen vor Südafrika, das am Sonntagabend (Ortszeit) ausgestrahlt wurde, war der 23- fache Olympiasieger Phelps mit einer Monoflosse laut Discovery zwei Sekunden langsamer als das errechnete Hai- Modell.

Foto: AP, SID

Fans stinksauer: "Wurden alle betrogen"

Online äußerten viele Zuschauer ihr Unverständnis für die irreführende Reklame. "Dass Michael Phelps nicht gegen einen echten Hai schwimmt, ist, als ob man Tickets für Kanye West verkauft bekommt und dann die Performance eines Kanye- Hologramms sieht", schrieb ein Nutzer auf Twitter. "Wir wurden alle betrogen", meinte ein anderer.

Dreharbeiten bereits vor Wochen

Der Beitrag war Teil einer Discovery- Themenwoche zu Haien. Die Dreharbeiten zu dem vermeintlichen Wettkampf sollen bereits vor Wochen stattgefunden haben. Phelps selbst hatte in einem vor rund zwei Wochen veröffentlichten Interview des Magazins "Entertainment Weekly" den Eindruck erweckt, dass es sich um ein reales Rennen handelte: "Es ist eine Gelegenheit, die man nicht täglich bekommt - gegen einen Weißen Hai anzutreten." Das Sicherheitskonzept habe ihn überzeugt: "Alles was ich sagen kann ist, dass wir nicht in einem Pool waren. Wir waren in offenem Gewässer. Wir waren sehr sicher. Wir hatten etwa 15 Sicherheitstaucher in der Nähe."