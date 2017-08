Hacker klauen Nacktfotos von Lindsey Vonn

Unbekannte haben das Handy von US- Skistar Lindsey Vonn (32) gehackt und Nacktfotos von ihr und ihrem Ex- Freund Tiger Woods (41) gestohlen. "Es ist ein abscheulicher und widerwärtiger Eingriff in die Privatsphäre, wenn jemand private und intime Fotos stiehlt und sie illegalerweise veröffentlicht", teilte Vonns Sprecher am Montag dem US- Portal People.com mit.