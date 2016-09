Golf- Legende Arnold Palmer mit 87 Jahren gestorben

Die US- Golf- Legende Arnold Palmer ist tot. Der siebenfache Major- Champion starb am Sonntag im Alter von 87 Jahren in Pittsburgh im US- Bundesstaat Pennsylvania, wie der US- Golfverband USGA mitteilte. "Wir sind tieftraurig über den Tod Arnold Palmers", twitterte der Verband. Mit Palmer, der von seinen Fans "King" genannt wurde, sei der "größte Botschafter" des Golfsports gestorben.