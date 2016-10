Gold für Österreich! Buchinger Karate- Champ

Karate trägt in Österreich aktuell weibliche Züge - zumindest am ersten Finaltag bei den 23. Karate- Weltmeisterschaften in Linz ist es so gewesen. Drei Damen standen am Samstag in je einer Medaillen- Entscheidung - Alisa Buchinger holte Gold im Kumite bis 68 Kilogramm, Bettina Plank (- 50 kg) zog mit Bronze nach. Die erst 18- jährige Kristin Wieninger schrammte im Kata- Bewerb knapp an einer Medaille vorbei.