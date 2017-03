Ex- Champ David Haye will Gegner "Kopf weghauen!"

David Haye hat wieder einmal auf verbal unappetitliche Weise ausgeteilt. "Ich will meinen Gegner nicht einfach niederschlagen, sondern ihm den Kopf zwischen den Schultern weghauen. Weil ich so denke, bin ich im Ring auch so wirkungsvoll", meinte er vor seinem Kampf am Samstag in London gegen seinen englischen Landsmann und letztjährigen WBC- Cruisergewichts- Weltmeister Tony Bellew.