Angeführt von Stefan Fegerl, 2015 bei der EM in Jekaterinenburg im Doppel und mit dem Team vergoldet, sollte dies gelingen. "Mein Ziel ist logischerweise jeweils eine Medaille im Einzel und im Doppel", sagt der 28- Jährige, "früher oder später sollte es im Einzel auch einmal klappen!"

Am liebsten früher. Schon diese Woche. Die Vorzeichen stehen gut, er hat die enormen Strapazen dieses Jahres ("Selbst nach Olympia nicht einen halben Tag Pause!") überwunden, sich bei seinem neuen Verein in Düsseldorf, einem der besten Europas, eingelebt und nach einem Leistungsloch wieder in beste Form gespielt.

Von den Bedingungen in Düsseldorf ist Stefan begeistert: "Da wird nichts dem Zufall überlassen, die haben zwölf fix Angestellte. Das ist eher wie eine gute Firma - kein Verein."

Für Fegerl ein Sprungbrett zu neuen Großtaten. Wie jetzt bei der EM. Wo er im Doppel wieder mit dem Portugiesen Joao Monteiro spielt, mit dem er 2015 sensationell Gold gewann. Im Finale gegen die Österreicher Robert Gardos/Daniel Habesohn, die bei den letzten drei Titelkämpfen in Folge im Finale standen - einmal Gold und zweimal Silber holten. Kein Wunder, dass für ÖTTV- Präsident Hans Friedinger eine Medaille Pflicht ist: "Unsere einmalige Erfolgsserie wird sicher weitergehen!" Zumal auch bei den Damen mit Ex- Europameisterin Liu Jia ein heißes Eisen im Feuer ist.

Tischtennis- EM in Budapest:

Kader Herren: Stefan Fegerl, Robert Gardos, Daniel Habesohn, Andreas Levenko, David Serdaroglu

Kader Damen: Liu Jia, Sofia Polcanova, Amelie Solja, Li Qiangbing