Dumoulin behält in den Dolomiten die Giro- Führung

In der Gesamtwertung führt Dumoulin weiter 31 Sekunden vor Quintana und 1:12 Minuten vor Nibali. Weil sich die Topfavoriten im Finish belauerten, zogen die übrigen Mitglieder der Gruppe der Asse davon. So reduzierte der viertplatzierte Franzose Thibaut Pinot seinen Rückstand um fast eine Minute auf 1:36 Minuten, die weiteren Verfolger Ilnur Sakarin (RUS) und Domenico Pozzovivo (ITA) rückten Dumoulin bis auf 1:58 bzw. 2:07 Minuten nahe. Die 19. und drittletzte Etappe führt am Freitag von Innichen nahe der österreichischen Grenze zur Bergankunft in Piancavallo.

Dumoulin erwies sich neuerlich auch in den Bergen als enorm stark. Er hielt auch ohne Helfer des Sunweb- Teams das von drei Movistar- Teamkollegen Quintanas auf den letzten zwei Bergwertungen angeschlagene Tempo mit. Diese Anstiege waren für eine Attacke des Kletterers Quintana auch nicht steil genug. Im Finale konterte Dumoulin sogar einen Vorstoß des Kolumbianers. Dieser und Nibali wollten danach keine Führungsarbeit leisten, auch Dumoulin schaltete zurück und so kamen Pinot und Co. weg.

Bergspezialist Patrick Konrad hatte es nicht in die Gruppe des Gesamt- Führenden geschafft. Der Niederösterreicher landete als bestplatzierter ÖRV- Profi schließlich an der 25. Stelle (+5:06 Min.). In der Gesamtwertung büßte der Bora- Profi einen Rang ein und war 19. (+30:50), zwei Plätze vor Van Garderen. Van Garderen feierte im Sprint vor seinem Fluchtgefährten Mikel Landa (ESP) seinen ersten Etappensieg in einer der drei großen Rundfahrten. Der 28- Jährige hatte sich bisher immer auf das Gesamtklassement konzentriert. Landa, der Führende der Bergwertung, musste sich wie schon auf der Königsetappe nach Bormio mit dem zweiten Rang begnügen.

Das Ergebnis der 18. Etappe (Moena - St. Ulrich/Grödnertal, 137 km):

1. Tejay van Garderen (USA) BMC 3:54:04 Stunden

2. Mikel Landa (ESP) Sky, gleiche Zeit

3. Thibaut Pinot (FRA) FDJ +0:08 Minuten

4. Domenico Pozzovivo (ITA) AG2R, gleiche Zeit

5. Jan Hirt (CZE) CCC +0:11

6. Ilnur Sakarin (RUS) Katjuscha +0:24

7. Bauke Mollema (NED) Trek +0:34

8. Steven Kruijswijk (NED) LottoNL, gleiche Zeit

9. Tom Dumoulin (NED) Sunweb +1:06

10. Nairo Quintana (COL) Movistar

11. Vincenzo Nibali (ITA) Bahrain

12. Adam Yates (GBR) Orica +1:12

Weiters:

25. Patrick Konrad (AUT) Bora +5:06

36. Gregor Mühlberger (AUT) Bora +10:16

61. Georg Preidler (AUT) Sunweb +32:57

66. Felix Großschartner (AUT) CCC, gleiche Zeit

130. Lukas Pöstlberger (AUT) Bora +35:55

Der Stand in der Gesamtwertung:

1. Tom Dumoulin (NED) 80:00:48 Stunden

2. Nairo Quintana (COL) Movistar +0:31 Minuten

3. Vincenzo Nibali (ITA) Bahrain +1:12

4. Thibaut Pinot (FRA) FDJ +1:36

5. Ilnur Sakarin (RUS) Katjuscha +1:58

6. Domenico Pozzovivo (ITA) AG2R +2:07

7. Bauke Mollema (NED) Trek +3:17

8. Steven Kruijswijk (NED) LottoNL +5:48

9. Adam Yates (GBR) Orica +7:06

10. Bob Jungels (LUX) Quick- Step +7:24

Weiters:

19. Patrick Konrad (AUT) Bora +30:50

21. Tejay van Garderen (USA) BMC +39:45

40. Gregor Mühlberger (AUT) Bora +1:31:18 Stunden

70. Georg Preidler (AUT) Sunweb +2:21:31

74. Felix Großschartner (AUT) CCC +2:30:45

111. Lukas Pöstlberger (AUT) Bora +3:21:20