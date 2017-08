Drogenhandel! Ex- Radweltmeister festgenommen

Die Festnahme erfolgte im Zuge einer Polizeidurchsuchung in der Wohnung von Bobridge. Dies berichteten lokale Medien am Freitag. Der Ex- Radprofi sei bei einer ersten Anhörung in Perth am Donnerstag auf Kaution freigekommen. Ende September müsse sich der Australier in einem Prozess verantworten.

In seiner erfolgreichen Karriere holte der Einzelverfolgungs- Weltrekordhalter neben Edelmetall bei Weltmeisterschaften auch zwei Olympia- Silbermedaillen in der Teamverfolgung. Auf der Straße nahm der 28- Jährige viermal am Giro d'Italia teil.