Doppler/Horst zum EM- Auftakt gegen Franzosen

Clemens Doppler/Alexander Horst eröffnen ihre Jagd nach einer weiteren EM- Medaille am Eröffnungstag der Titelkämpfe in Jürmala gegen die französischen Außenseiter Maxime Thiercy/Romain Di Giantommas. Das zweite Gruppenspiel der EM- Dritten von 2014 gegen die Deutschen Alexander Walkenhorst/Sebastian Fuchs steht ebenfalls noch am 16. August auf dem Programm.