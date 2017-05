Doppler/Horst haben in Rio schon Heim- WM im Visier

Nach dem Februar- Auftakt in Fort Lauderdale sowie dem jüngsten Sieg beim international besetzten Supercup in Neusiedl geht es für Österreichs Top- Beachvolleyballer Clemens Doppler/Alexander Horst diese Woche mit den Rio Open auf der FIVB World Tour so richtig los in Richtung Wiener Heim- WM. Gespielt wird in Brasilien nicht am Strand, sondern in der Olympia- Tennisarena 2016 in Barra da Tijuca.