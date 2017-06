Doppler/Horst bleiben in Porec in der Erfolgsspur!

Die Österreicher Clemens Doppler/Alexander Horst sind am Donnerstag beim "Porec Major" der Beachvolleyballer in der Erfolgsspur geblieben. Wie zuletzt in Moskau besiegten sie das Weltklasse- Duo Aleksandrs Samoilovs/Janis Smedins, diesmal gab es gegen die Letten ein 2:1 (15,- 16,13). Damit hat das ÖVV- Duo am Freitag beste Chancen, den Pool B zu gewinnen und damit direkt ins Achtelfinale zu kommen.