Doppler/Horst bei Tour- Finale im Viertelfinale out

Schade, die Beachvolleyballer Clemens Doppler und Alexander Horst haben die Revanche verpasst! Das Duo schied am Samstag beim World- Tour- Finalturnier in Hamburg im Viertelfinale aus, unterlag in der Neuauflage des WM- Endspiels den Brasilianern Evandro/Andre Loyola nach 41 Minuten 0:2 (- 15,- 20). "Ich habe gekämpft wie ein Löwe, mehr ging heute nicht mehr", sagte der am Knie angeschlagene Doppler.