Doping! Rad- Olympiasieger Sanchez positiv getestet

Dies teilten sein Rennstall BMC und der Radsport- Weltverband (UCI) am Donnerstag mit. Der 39- Jährige wurde mit sofortiger Wirkung suspendiert und kann die Öffnung der B- Probe beantragen.

Sanchez hätte an der am Samstag in Nimes in Frankreich beginnenden Vuelta a Espana teilnehmen sollen. Laut Teammitteilung wird der Olympiasieger durch den Belgier Loic Vliegen ersetzt.

Im Falle einer positiven B- Probe droht dem Spanier bei einer mehrjährigen Sperre das Karriereende.