Deutsche Siege bei Ironman 70.3 in St. Pölten

Mit Nils Frommhold bzw. Laura Philipp haben am Sonntag zum dritten Mal in Folge zwei Deutsche den Ironman 70.3 in St. Pölten gewonnen. Frommhold setzte sich beim "halben" Ironman nach 1,9 km Schwimmen, 90 km Radfahren und einem Halbmarathon nach 3:56:47 Stunden vor seinen Landsleuten Andi Böcherer (3:59:04) und Maurice Clavel (4:00:04) durch. Bester Österreicher wurde Thomas Steger als Vierter.