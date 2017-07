Demare gewinnt die vierte Etappe im Massensprint

Mit Demare gewann erstmals ein Franzose eine Etappe bei der diesjährigen Tour de France - der 25- Jährige feierte zudem seinen ersten Etappensieg überhaupt bei einer dreiwöchigen Rundfahrt. Bester Österreicher war als 60. Marco Haller (Katjuscha). In der Gesamtwertung liegt der Waliser Thomas trotz seines Sturzes weiter in Führung. Zweiter ist sein Sky- Teamkollege und Vorjahressieger Chris Froome.

Am Mittwoch steht in den Vogesen die erste Bergetappe der 104. Tour de France an. Auf der nur 160,5 Kilometer langen Strecke zwischen Vittel und der Planche des Belles Filles wird ein großes Spektakel während des 5,9 Kilometer langen Schlussanstiegs erwartet. "Das wird der erste große Test. Richie Porte wird sicher etwas versuchen", sagte Thomas. Topfavorit Froome könnte wie in den Jahren zuvor attackieren.

Cavendish nach Sturz im Krankenhaus

Der ehemalige Rad- Weltmeister Cavendish musste nach seinem Sturz übrigens in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 30- jährige Brite zog sich bei dem von Weltmeister Sagan verursachten Crash kurz vor dem Ziel in Vittel Verletzungen an einer Schulter und einer Hand zu. Auch John Degenkolb, der ebenfalls zu Fall kam, wurde in eine Klinik zum Röntgen gebracht.

Das Ergebnis der 4. Etappe (Mondorf- les- Bains/LUX - Vittel, 207,5 km):

1. Arnaud Demare (FRA) FDJ 4:53:54 Stunden

2. Alexander Kristoff (NOR) Katjuscha

3. Andre Greipel (GER) Lotto

4. Nacer Bouhanni (FRA) Cofidis

5. Adrien Petit (FRA) Direct Energie

6. Jürgen Roelandts (BEL) Lotto

7. Michael Matthews (AUS) Sunweb

8. Manuele Mori (ITA) UAE Team Emirates

9. Tiesj Benoot (BEL) Lotto

10. Zdenek Stybar (CZE) Quick- Step

Weiters:

60. Marco Haller (AUT) Katjuscha

102. Michael Gogl (AUT) Trek

158. Bernhard Eisel (AUT) Dimension Data alle gleiche Zeit.

Der Stand in der Gesamtwertung:

1. Geraint Thomas (GBR) Sky 14:54:25 Stunden

2. Christopher Froome (GBR) Sky +0:12 Minuten

3. Michael Matthews (AUS) Sunweb gleiche Zeit

4. Edvald Boasson Hagen (NOR) Dimension Data +0:16

5. Pierre- Roger Latour (FRA) Ag2R +0:25

6. Philippe Gilbert (BEL) Quick- Step +0:30

7. Michal Kwiatkowski (POL) Sky +0:32

8. Tim Wellens (BEL) Lotto gleiche Zeit

9. Arnaud Demare (FRA) FDJ +0:33

10. Niklas Arndt (GER) Team Sunweb +0:34

Weiters:

132. Bernhard Eisel (AUT) Dimension Data +4:32

156. Michael Gogl (AUT) Trek +7:31

186. Marco Haller (AUT) Katjuscha +16:55