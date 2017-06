Darts: Suljovic & Van Gerwen im Achtelfinale

Lokalmatador Mensur Suljovic ist am Samstagabend bei den Austrian Open im Darts locker ins Achtelfinale eingezogen. Der 45- jährige Wiener mit Spitznamen "The Gentle" setzte sich in der ersten Hauptrunde im Schwechater Multiversum gegen den Belgier Ronny Huybrechts mit 6:1 durch. Ebenfalls souverän startete der niederländische Weltranglistenerste Michael van Gerwen.