Danube Dragons unter Schock: Tumor- Drama um Coach

Schock- Nachricht für die Dragons- Footballer! Bei Offensive- Coordinator Gene Alim wurde bei einer ärztlichen Routinekontrolle ein Tumor festgestellt. Weshalb der US- Coach in Hinblick auf die erforderliche OP und einen optimalen Genesungsverlauf für die Saison freigestellt wurde. Headcoach Stefan Pokorny fand dem Spiel am Samstag in Traun mit Doug Adkins aber bekannten Ersatz.