Dadic nach erstem Siebenkampf- Tag auf Rang acht

"Es war ein extrem langer und harter Wettkampftag, aber ich bin zufrieden", sagte Dadic. Verena Preiner ist mit 3.552 Punkten in der Zwischenwertung 19. Es führt die Deutsche Carolin Schäfer mit 4.036 Punkten knapp vor der belgischen Olympiasiegerin Nafissatou Thiam mit 4.014. Am Sonntag geht es mit Weitsprung, Speerwurf und 800 m weiter.

Foto: AFP

Für Dadic hatte der Tag mit einem Fehlstart über 100 m Hürden begonnen, von dem sie sich aber nicht aus ihrem Konzept bringen ließ. "Mit dem Hürdenlauf bin ich sehr zufrieden, ich bin immer schneller geworden, darum war ich auch bei den letzten Hürden etwas zu knapp dran, aber mit einer PB muss man zufrieden sein", sagte Dadic, die ihre persönliche Bestleistung um 2/100 Sekunden auf 13,68 verbessert hatte.

Auch den Hochsprung begann sie mit einem Fehlversuch über die Einstiegshöhe von 1,68, danach performte sie bis 1,83 aber makellos. "Ich kann nicht in jedem Bewerb immer Bestleistung springen, darum bin ich auch hier zufrieden", sagte die 23- Jährige, der mit überquerten 1,80 sieben Zentimeter zwar auf die persönliche Bestleistung fehlten, doch war sie drei Zentimeter höher als bei der EM. Im Kugelstoßen blieb Dadic mit 13,82 etwas unter ihrer Amsterdam- Leistung (14,10). Die 200 m klappten mit 24,11 Sekunden wieder sehr gut, es war die exakt gleiche Zeit wie vor einem Jahr in den Niederlanden.

Preiner auf Rang 19

Preiner stellte mit 13,79 über 100 m Hürden ihre PB ein, obwohl sie sich "bei der vierten Hürde etwas hinten reingesetzt" hatte. "Daher konnte ich nicht sauber fertig laufen. Der Hochsprung war ein sehr guter Bewerb, ich habe jede Höhe im ersten Versuch genommen. Die 1,74 waren knapp, darauf kann ich aufbauen." Sie schrieb mit 1,71 m an und kam bis auf einen Zentimeter an ihre persönliche Bestmarke heran. Im Kugelstoßen erreichte die 22- Jährige 13,16 m, die 200 m beendete die U23- EM- Silbermedaillengewinnerin in 24,44 Sekunden.