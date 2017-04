Bubendorfer: "Mein Begleiter dachte, ich bin tot!"

Die Spitalsentlassung erfolgte vor geraumer Zeit, am Donnerstag kam er zur Nachuntersuchung in die Chirurgie West in der Landeshauptstadt Salzburg. An den Unfall selbst konnte sich Bubendorfer nicht mehr erinnern: "Mein Kletterpartner bei diesem jüngsten Unfall hat gesagt, er hat geglaubt, ich bin tot. Weil ich mit dem Gesicht nach unten im Wasser gelegen bin", erzählte er dem ORF.

Foto: Peter Tomschi, "Krone"

Bubendorfer war am 1. März beim Eisklettern auf der Marmolata rund zehn Meter abgestürzt und in einem Bachbett gelandet. Der Unfall geschah beim Abstieg. Ein Klettergefährte des Salzburgers wurde Zeuge, zog den 54- Jährigen aus dem Bachbett des Pettorina und alarmierte Rettungskräfte. Bubendorfer wurde mit lebensbedrohenden Verletzungen ins Krankenhaus Belluno eingeliefert und dann nach Padua überstellt. Neben einem Schlüsselbeinbruch erlitt der Sportler mehrere Rippenfrakturen und eine Lungenverletzung. Er befand sich mehrere Tage im künstlichen Tiefschlaf.