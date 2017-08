Bolt: Wilde Partynacht vor seinem letzten Rennen

Zu Ehren des verstorbenen Briten Germaine Mason wurde eine Party in London veranstaltet. Der britische Hochspringer und Freund von Bolt verstarb am 20. April nach einem Motorradunfall. Bei der Veranstaltung im Westen Londons schlug Bolt laut britischen Medienberichten über die Stränge.

"Er sagte zu allen 'Hi' und flirtete kräftig. Ich sah, wie er eine Frau küsste. Er war bis 6 Uhr morgens anwesend", wird ein Partygast in der "Sun" zitiert. Der Sprint- Superstar soll Rum und Cognac getrunken haben - und das alles einen Tag vor seinem allerletzten Auftritt.

Am nächsten Tag gab’s dann die bittere Enttäuschung. Laut Informationen des jamaikanischen Team- Arztes wurde Usain Bolt in der 4 x 100 m- Staffel von einem Krampf gestoppt. "Es ist ein Krampf in seinem linken Oberschenkel, aber viel Schmerz kommt von dem Ärger, das Rennen verloren zu haben", sagte Kevin Jones.