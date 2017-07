Bendrat erhält Startplatz für Diamond League

Für Steffi Bendrat, die vor Glück über diese Startzusage im siebenten Himmel schwebt, ist dies nach Lausanne 2015 der zweite Start in der Königsliga der Leichtathletik. Die gebürtige Deutsche steht heuer mit 13,14 Sekunden im Hürdensprint zu Buche und hofft auf eine Topzeit im Kampf gegen die Weltspitze. "Ich freue mich so riesig", meinte sie, als sie der "Kronen Zeitung" ihren Start in London mitteilte. Die Berufung für London wird sie enorm beflügeln.

Hürdensprinterin Steffi Bendrat Foto: GEPA

Damit sind in dieser Saison sogar bereits drei Oesterericher in der Diamond League im Einsatz. Neben Weisshaidinger, der bei der zweiten Station in Schanghai Vierter geworden war und in London noch um einen Platz im Finale in Brüssel kämpft, war auch Dominik Distelberger schon dabei - in Paris hatte er in einem Dreikampf im Rahmen der Diamond League den tollen dritten Platz belegt.

Olaf Brockmann, Kronen Zeitung