Beach- WM: Kleinste Spielerin - größter Spieler

Wer an Beachvolleyballer denkt, erwartet sich groß gewachsene Sportler, die fast bis in den Himmel ragen - die 17- jährige Liocadia Manhica aus Mosambik ist hier aber die totale Ausnahme. Mit 1,60 Metern Körpergröße ist sie die kleinste Athletin der Weltmeisterschaft. "Ich muss variabel spielen, mir immer etwas ausdenken - denn die anderen sind am Netz immer höher als ich", erklärt der "Beach- Zwerg". Am Montag ist sie mit Partnerin Vanessa Muianga zwar mit der dritten Niederlage ausgeschieden, trotzdem kommt Liocadia aus dem Schwärmen nicht mehr raus: "Es war die Chance meines Lebens, ich konnte so viel lernen."

Ryan Doherty

Seine exakte Sprunghöhe im Sand kennt "Beach- Riese" Ryan Doherty überhaupt nicht. "Aber einmal bin ich in einer Halle etwa 3,65 Meter hoch gekommen", erzählt der 33- Jährige. Größe ist im Beachvolleyball wichtig, am Netz ist Ryan eine Wucht. Im ersten Gruppenspiel kam es zum Duell mit US- Kollege Phil Dalhausser, der mit 2,06 Metern auch zu den Hünen zählt. Doherty: "Die Duelle am Netz machen mir richtig viel Spaß." Ryan ist sportlich vielseitig, von 2005 bis 2007 war er als Baseball- Pitcher in den US- Minor- Ligen aktiv. Nun zählt aber nur der Erfolg bei der WM in Wien, wo er schon elf Blocks verbuchen konnte - mit Partner John Hyden hält er bei einem Sieg und einer Niederlage. "Wir wollen sehr weit kommen."

Beachkrone