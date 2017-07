Beach- Stars: Heiß und brandgefährlich

Die Beach- WM hat einige "Schmuckstücke" parat! Wären da mal die Österreicher Martin Ermacora und Moritz Pristauz sowie Christoph Dressler und Thomas Kunert. Gut, sportlich gesehen spielen Clemens Doppler und Alex Horst noch in einer anderen Liga, aber optisch halten die vier mehr als nur mit. Vor allem Letzterer. Strahlend blaue Augen, Hammer- Körper - als "Jungspund" war der Wiener sogar bei einer Modelagentur unter Vertrag.

"Ich konnte aber kaum Jobs annehmen, da die meisten im Sommer waren. Dann sagte ich wegen des Sports viele Castings ab, was auch nicht gerade sinnvoll für eine Karriere ist", hat sich Kunert dann doch fürs Beachvolleyball entschieden.

"Aussehen ist schon wichtig"

So wie Ermacora, der mit Pristauz letztes Jahr das Stadion in Klagenfurt beben ließ. Und wohl auch manches Frauenherz! "Das Aussehen ist mir schon wichtig. Also, wenn ich abends mal weggehe, was eh selten ist, schau ich schon, dass es passt", zwinkert der Tiroler. Der übrigens noch Single ist. "Alles andere wäre derzeit nicht möglich. Wir sind so viel unterwegs, da würde das Privatleben leiden."

Internationale Hingucker

Auch bei den internationalen Top- Spielern sind jede Menge Hingucker dabei. In der "Krone"- Hitliste nicht fehlen dürfen Saymon Barbosa Santos (Bra) sowie der Italiener Alex Ranghieri. Für beide gilt: heiß und brandgefährlich!

Vera Lischka, Kronen Zeitung