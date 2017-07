Basketball- Herren schlagen Georgien mit 87:77

Vier Tage vor dem ersten Bewerbspiel in Albanien zeigten sich die Österreicher im Vergleich zum Test vom vergangenen Mittwoch in Bosnien- Herzegowina (52:70) deutlich verbessert. Mit Georgien stand ihnen auch ein starker Gegner gegenüber, der sich auf die Ende August beginnende Europameisterschaft vorbereitet. Einzig Zaza Pachulia von NBA- Champion Golden State Warriors fehlte wie angekündigt noch.

Die Georgier hatten zwar über weite Strecken geführt, die Heimischen waren jedoch immer in Schlagdistanz geblieben. In dem spannenden Spiel übernahm die von Pöltl und Mahalbasic (verzeichnete wie auch Thomas Schreiner zudem sieben Assists) angeführte ÖBV- Auswahl im Schlussabschnitt endgültig das Kommando und fuhr einen am Ende ungefährdeten Sieg ein.

Pöltl: "Finden immer besser zusammen"

"Wir finden immer besser zusammen. So wird vieles einfacher", sagte Jakob Pöltl, der zehn seiner 22 Punkte im Schlussviertel markierte. "Auch unserfe Tagesverfassung war heute deutlich besser als in Sarajevo."

Die WM- Vorqualifikation beginnt für Österreich am Mittwoch (19 Uhr, live auf krone.at). Im ersten Spiel der Gruppe B geht es in Tirana gegen Albanien. Am Samstag (19.30 Uhr, live auf krone.at) steigt im Multiversum Schwechat das Heimspiel gegen die Niederlande.