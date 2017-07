Barguil besorgt am Nationalfeiertag einen Heimsieg

Die Anwärter auf den Gesamtsieg kamen im zweiten Teilstück in den Pyrenäen mit knapp zwei Minuten Rückstand ins Ziel. Fabio Aru (Astana) behielt das am Vortag von Chris Froome übernommene Leadertrikot. Der Italiener führt weiterhin mit sechs Sekunden Vorsprung vor dem britischen Vorjahressieger. Dritter ist der Franzose Romain Bardet (25 Sekunden zurück).

Allerdings gab das Team Sky von Froome ein starkes Lebenszeichen, nachdem dieser am Vortag geschwächelt hatte. Frühzeitig hatte das Team Mikel Landa in der Ausreißergruppe platziert, womit die Topfavoriten unter Druck gerieten. Dazu zeigte sich Froome 24 Stunden nach seinem Einbruch in Peyragudes wieder in alter Form, auch wenn seine Attacken ohne Erfolg blieben.

Barguil ist der erste Einheimische seit zwölf Jahren, der am 14. Juli eine Tour- Etappe für sich entschied. Zuvor hatte letztmals David Moncoutie 2005 in Digne- les- Bains triumphiert. Für Barguil war es gleichzeitig der erste Tour- Etappensieg.

Auf der 14. Etappe am Samstag, die über 181,5 Kilometer von Blagnac nach Rodez führt, finden die sogenannten "Puncher" ideales Terrain vor. Auf den letzten 70 Kilometern sind mehrere kleinere Anstiege zu bewältigen, zwei davon der 3. Kategorie.

Das Ergebnis der 13. Etappe (Saint Girons - Foix, 101 km):

1. Warren Barguil (FRA) Sunweb 2:36:29 Stunden

2. Nairo Quintana (COL) Movistar

3. Alberto Contador (ESP) Trek alle gleiche Zeit

4. Mikel Landa (ESP) Sky +2 Sekunden

5. Simon Yates (GBR) Orica +1:39 Minuten

6. Daniel Martin (IRL) Quick- Step gleiche Zeit

7. Michal Kwiatkowski (POL) Sky +1:48

8. Chris Froome (GBR) Sky

9. Fabio Aru (ITA) Astana

10. Rigoberto Uran (COL) Cannondale

11. Romain Bardet (FRA) AG2R gleiche Zeit

Weiters:

75. Marco Haller (AUT) Katjuscha +15:41

135. Michael Gogl (AUT) Trek gleiche Zeit

166. Bernhard Eisel (AUT) Dimension Data +21:05

Der Stand in der Gesamtwertung:

1. Fabio Aru (ITA) Astana 55:30:06 Stunden

2. Chris Froome (GBR) Sky +0:06 Minuten

3. Romain Bardet (FRA) AG2R +0:25

4. Rigoberto Uran (COL) Cannondale +0:35

5. Mikel Landa (ESP) Sky +1:09

6. Daniel Martin (IRL) Quick- Step +1:32

7. Simon Yates (GBR) Orica +2:04

8. Nairo Quintana (COL) Movistar +2:07

9. Louis Meintjes (RSA) UAE +4:51

10. Alberto Contador (ESP) Trek +5:22

Weiters:

135. Michael Gogl (AUT) Trek +2:07:00 Stunden

151. Marco Haller (AUT) Katjuscha +2:18:14

159. Bernhard Eisel (AUT) Dimension Data +2:28:13