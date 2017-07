Auftaktsieg für Doppler/Horst bei Major in Gstaad

Doppler habe gut geblockt, Horst verteidigt. "Von beiden war alles da. Die Jungs haben sehr diszipliniert gespielt und ihre Leistung abgerufen", freute sich Nowotny. Weiter geht es in der Gruppe C erst am Donnerstag, da sind mit Philip Dalhausser/Nicholas Lucena wieder US- Amerikaner ihre Gegner. Das ist dann auch am Freitag der Fall, wenn es zum Abschluss der Gruppenphase gegen Sean Rosenthal/Trevor Crabb geht. Dalhausser/Lucena starteten mit einem 2:0- (16,16)- Sieg gegen Rosenthal/Crabb ins Turnier.

Redaktion krone Sport