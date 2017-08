Auftakt- Sieg für Doppler/Horst in Hamburg

Clemens Doppler/Alexander Horst sind erfolgreich in das World- Tour- Finale in Hamburg gestartet. Die WM- Silbermedaillengewinner setzten sich am Mittwoch nach Satzrückstand in Pool A mit 2:1 (- 18,17,13) gegen die Spanier Adrian Gavira/Pablo Herrera durch. Am Donnerstag warten um 14 Uhr die topgesetzten Phil Dalhausser/Nick Lucena, es ist das Duell um den Direktaufstieg.

Foto: APA/ROLAND SCHLAGER

"Es war definitiv nicht leicht zu spielen, wir haben überhaupt keinen Servicerhythmus gefunden, genau das war aber unsere Stärke in Wien. Wir mussten über Side- Out und Block/Verteidigung unsere Punkte erspielen. Schön, dass wir uns mit einem Sieg zurückmelden und im Head to Head mit den Spaniern auf 5:4 stellen konnten", erklärte Clemens Doppler.

In der Tabelle führen die US- Amerikaner Dalhausser/Lucena nach einem 2:0- Sieg über Gavira/Herrera, die nun bereits zwei Niederlagen erlitten haben. Die vier Gruppensieger ziehen ins Viertelfinale ein. Die Zweit- und Drittplatzierten spielen in einer ersten K.o.- Runde die restlichen vier Plätze in der Runde der letzten acht untereinander aus.

Auch müssen sich Doppler und Horst an die Bedingungen im Stadion gewöhnen: "Die Thermik im Tennisstadion ist schon speziell, da gibt es kaum Wind, den brauchen wir aber für unsere Sprungservice. Die Spanier sind extrem routiniert, seit Jahren unter den Top 10 der Welt und wir kennen uns natürlich von den zahlreichen gemeinsamen Trainingscamps auf Teneriffa", so Horst.